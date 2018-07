Si scrive cambiamento, si legge restaurazione. La settimana parlamentare che si avvia verso la conclusione ha messo al centro del dibattito politico un tema cruciale per il governo della ruspa populista: la partita delle nomine. Per i partiti anti sistema, selezionare delle competenze a cui affidare degli incarichi non è semplice (ieri è saltato ancora una volta l’accordo su Cdp con un vertice convocato dal premier e poi misteriosamente cancellato) perché la grammatica anti casta è strutturata in maniera tale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.