La sentenza Foodora non fa dignità

Roma. La sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino ha in parte accolto il ricorso di cinque ex fattorini di Foodora, la piattaforma di consegna a domicilio controllata dal gruppo tedesco Delivery Hero, non ha nulla a che fare con il decreto dignità – primo atto l’estate scorsa di Luigi Di Maio come ministro del Lavoro, scaturito proprio dalle vertenze dei riders – né tantomeno “scardina il Jobs Act”, intento del vicepremier del M5s.

Ribaltando la sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le richieste, i magistrati, infatti, riconoscono il diritto per i rider ad avere una retribuzione calcolata sulla base del quinto livello del contratto nazionale della logistica che già molte aziende di consegna si erano dette disposte ad adottare, e per chi perde il lavoro (come i ricorrenti) a ottenere arretrati e liquidazione, dedotte le cifre già percepite.

Viene inoltre riconosciuto il diritto a turni di riposo e ferie, sempre in base al contratto della logistica e parametrati all’anzianità e ai periodi di lavoro. Ma i giudici di appello respingono la richiesta più importante: il reintegro e l’assunzione, che avrebbe sì scardinato il Jobs Act. Retribuire e trattare gli addetti ai “lavoretti” su piattaforme digitali, i gig, secondo legge ed equità è sacrosanto.

Imporre per via giudiziaria, o con un decreto stile Di Maio, il ritorno al mercato del lavoro preesistente al Jobs Act, cioè al più rigido del mondo e più ostile all’occupazione, specie dei giovani, è tutt’altra cosa. L’articolo 18 vecchia maniera tutelava i diritti di chi aveva già un posto fisso a discapito di quanti un lavoro lo cercavano: il decreto dignità (come prima l’abolizione dei voucher) ha già fallito su questo punto poiché la disoccupazione giovanile non è diminuita e i contratti a termine che non si sono trasformati in posti fissi. Invece molte aziende se ne sono andate dall’Italia: tra queste proprio Foodora.