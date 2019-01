Roma. Crisi Carige e fine del Quantitative easing, la stampella che per tre anni ha tenuto su gli acquisti di Btp, sono una miscela pericolosa per l’Italia. E il rialzo dello spread delle ultime ore lo conferma. Il segnale che viene dai mercati è che non è finita. La chiusura del capitolo manovra non è bastata a ripristinare la calma sulla quale aveva scommesso il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. E le tensioni si accumulano in un mese, gennaio, che è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.