Valide lezioni a banchieri e sovranisti dalla Bce in Carige

Roma. Ci sono segnali validi da cogliere sia per i banchieri italiani sia per il governo Lega-M5s, euroscettico e allergico alle ingerenze europee nelle questioni nazionali, dall’intervento della Banca centrale europea che mercoledì ha commissariato Banca Carige. “In un certo senso l’intervento della Bce potrebbe aiutare il governo perché spinge a trovare una soluzione che non coinvolga lo stato”, dice al Foglio Lorenzo Bini Smaghi che all’Eurotower è stato membro del comitato direttivo fino al 2012 e ora è presidente...

