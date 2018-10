Contro il partito dello spread

[Giovedì 18 ottobre, aggiornamento delle ore 16:10] Mentre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sta per ricevere la visita del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, e difende la Manovra dalle critiche di Assolombarda, lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha superato il tetto dei 315 punti base e si attesta a 317 punti, ai massimi livelli dal marzo del 2013, per un rendimento del decennale italiano sopra al 3,6 per cento. Lo spread ha raggiunto i 320 punti base in apertura del mercato dei btp. Tutti gli occhi sono puntati ancora sulla manovra economica: all'ipotesi di una bocciatura da parte della Commissione europea, che potrebbe esprimersi già per la fine di questa settimana, si aggiunge l'ombra di un complotto, paventato dal vicepremier grillino Di Maio, all'interno del governo o del Mef col (presunto) obiettivo di manipolare il testo della legge di Bilancio.

Al direttore - Avere uno spread a 300 fisso, di quasi 200 punti più alto che nella passata legislatura, è come avere un corpo con una febbre fissa a 37.5. Si può uscire di casa ma senza curare la febbre basta un nulla per farla arrivare a 39. Forse un declassamento e uno spread impazzito renderebbero più fragile questo governo ma tifare per lo spread è come ti fare contro l’Italia. E per quanto questo governo sia il peggio che potesse capitare al nostro paese, si può sperare che Salvini e Di Maio non governino troppo a lungo ma non si può tifare perché lo spread faccia saltare in aria l’Italia. L’unica via per combattere la povertà è aumentare le competenze delle nuove generazioni (ed eliminare l’incompetenza dalla politica).

Corrado Beldì

A proposito di povertà. Come notato ieri su Twitter dal bravo Francesco Seghezzi parlando di povertà, e spulciando tra i dati Istat, emerge una questione generazionale enorme. Il 12,1 per cento della fascia povera di popolazione in Italia si trova tra 0 e 17 anni, il 10,4 per cento si trova in una fascia compresa tra 18 e 34 anni, il 4,6 per cento si trova in una fascia superiore ai 65 anni. Di fronte a questi dati, un governo che ha promesso di “abolire la povertà” avrebbe dovuto dedicare molta attenzione alle prime due fasce e meno attenzione all’ultima. Salvini e Di Maio hanno invece scelto di scaricare sulle prime due fasce i privilegi concessi a coloro che fanno parte della fascia di età meno disagiata. Alle prossime elezioni sarebbe bello se i giovani elettori puniti glielo facessero notare.