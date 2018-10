Il Nobel per l'Economia a Nordhaus e Romer

Il comitato norvegese dei Nobel ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'interrelazione tra i cambiamenti climatici e l'economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.