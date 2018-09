Aprite il portafoglio e allacciate le cinture

Difficilmente Giovanni Tria potrà opporsi a una delle operazioni più rischiose per i contribuenti che si sta preparando dopo la legge di Bilancio: la ri-statalizzazione di Alitalia con l’ingresso di azionisti come Fs, Cdp e Poste, aziende che pure fanno capo al ministero dell’Economia. Il contratto di governo prevede che Alitalia non vada “semplicemente salvata, ma rilanciata nell’ambito di un piano strategico dei trasporti che non può prescindere dalla presenza di un vettore nazionale”. Gli strateghi del ritorno alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.