La Grecia si rimette in piedi

Da oggi la Grecia è ufficialmente fuori dal programma di assistenza finanziaria del Meccanismo europeo di stabilità (Esm). Si chiude con successo il terzo memorandum con le istituzioni internazionali che dal 2010, anno del primo piano di salvataggio, ha condizionato la vita politica ed economica dei greci. Dopo Portogallo, Irlanda, Spagna e Cipro, la Grecia era l’ultimo paese dell’Eurozona sotto assistenza finanziaria: in totale Atene ha ricevuto in otto anni 288,7 miliardi di euro che, per quanto riguarda le istituzioni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.