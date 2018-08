Il mondo di Marco Polo è tornato, ma questa volta non c’è Venezia sposa dei mari, non c’è Genova signora dei mercati, non c’è nemmeno il papa re a fare da baluardo. L’Europa è scossa e divisa, l’Occidente si sfarina e l’Italia diventa un maso chiuso. Non ci credete? Seguiteci in questo viaggio tra l’Adriatico e l’Oceano indiano, tra il deserto del Gobi e le fertili del placido Don, tra il Golfo Persico e il Levante insanguinato. Ci fanno da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.