Lo stato trasportatore

Torneremo a farla diventare compagnia di bandiera, con il 51 per cento in capo all’Italia e un partner che la faccia volare”: Danilo Toninelli, ministro a 5 stelle delle Infrastrutture, risolve il problema Alitalia rimettendone i costi futuri a carico dei contribuenti. Egualmente la maggioranza gialloverde silura la fusione Fs-Anas, voluta dai governi pd in un’ottica di risparmi (Anas ha 9 miliardi di contenziosi, le Fs hanno maggior potere contrattuale): ieri si sono pronunciati i due sottosegretari leghisti alle Infrastrutture,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.