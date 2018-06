L’intoppo è sempre in agguato. Un cavillo burocratico, un’impugnativa del governo di Roma, chi può dirlo. Ma se i santi aiuteranno, l’appuntamento per circa 2.800 palermitani è per il primo gennaio prossimo. Quando lo spumante da stappare sarà doppio, per festeggiare il nuovo anno e l’ingresso nella Resais, il megaparcheggio del personale di cui non si sa bene che fare in quel gigantesco stipendificio chiamato Regione Siciliana. Quella che contende alla Cuba postcastrista il primato di ultima isola del socialismo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.