Sfidare i populisti sui salari

I salari in Italia sono in gabbia; anzi sono rinchiusi in tre gabbie, l’una dentro l’altra come le bamboline russe: il fisco, la contrattazione sindacale e la politica dei redditi così come è stata disegnata con l’accordo del luglio 1993 che superava del tutto la scala mobile. Secondo i dati Istat, la paga media lorda di un dipendente a tempo pieno, calcolata a prezzi del 2015, è ancora oggi sostanzialmente uguale a quella di dieci anni fa, cioè poco meno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.