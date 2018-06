Carlo Cottarelli: "Uscire dall'euro è come giocare in serie B"

Dopo aver affermato che il governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite domenica a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato: "Uscire dall'euro sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l'esperienza dell'euro, ma uscire sarebbe molto costoso e non finiremmo nel regno di Bengodi solo perché stampiamo soldi. Se si stampassero troppi soldi si creerebbe una svalutazione come in Italia negli anni '70 con un'inflazione al 27 per cento", ha affermato l'ex premier incaricato.