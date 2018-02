Così le sirene americane cambiano le regole dell'attrazione degli investimenti

Roma. Vista dall’America l’Italia non è un paese investitor-repellente come ad esempio lo stallo politico-giudiziario per l’acquisizione dell’acciaieria Ilva da parte di ArcelorMittal può autorizzare a pensare. L’interesse degli investitori esteri verso l’Italia è migliorato in forza delle riforme interne e del rilancio dell’economia continentale della Banca centrale europea. Secondo un report della società di consulenza americana At kearney, basato su sondaggi tra operatori, la fiducia verso l’Italia è migliorata tra il 2016 e il 2017 e il paese è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.