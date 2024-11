La vittoria di de Pascale in Emilia-Romagna e il testa a testa in Umbria

Tutti parlano di Elon Musk e noi ci adeguiamo volentieri perché il tema non si esaurisce velocemente e presenta ogni giorno una nuova angolatura. Qui c’è il Foglio con Michele Masneri, con il tratto umano o non proprio umano dell’imprenditore fissato con la lettera X. Un altro po’ di cose che possono interessare sul rapporto tra Trump e Musk.

Tra una cosa e l’altra qui cerchiamo di attingere un po’ anche alla piattaforma rivale di X (già Twitter) che si chiama Bluesky e che è stata fondata da quelli che concepirono Twitter. Per ora la partenza dello spazio di dibattito fulmineo alternativo a quello governato dal sistema di selezione trumpian-muskiano è lenta, ma ovviamente lo sviluppo può diventare velocissimo, non appena se ne cominci a percepire l’affidabilità e non appena comincino a circolare notizie e giudizi davvero interessanti.



Le tre "cose" principali

Fatto #1

In Emilia-Romagna c’è la vittoria di Michele de Pascale per largo margine e mostra la tenuta politica del consenso per il centrosinistra, con una buona affermazione del Pd. In Umbria la partita ha tenuto più a lungo una quota di incertezza.

Fatto #2

Al G20 sono più le divisioni degli accordi. Il caos trumpiano si trova a suo agio.

Fatto #3

Ha ragione Riccardo Magi, e figuriamoci. Il ministro Giuseppe Valditara ha accostato in modo inopportuno i presunti rischi legati all’immigrazione con la riflessione avviata in ricordo della morte violenta di Giulia Cecchettin. Ma l’intervento del ministro non è completamente da buttar via. L’analisi degli sviluppi del patriarcato è interessante. I riferimenti costituzionali sono ben scelti. E anche la questione dell’immigrazione ha un senso se depurata degli spunti polemici, perché non sarebbe corretto negare che nella cultura di alcuni paesi di provenienza degli immigrati la condizione femminile sia ben peggiore di quella che possiamo riscontrare in Italia e questo vale sia per l’elaborazione teorica sia per la vita pratica.

