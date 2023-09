La morte di Messina Denaro e l'esodo degli armeni dal Nagorno Karabakh

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi



Tra il Foglio (con il più serio storico della mafia in Sicilia) e Roberto Saviano, la distanza nei modi con cui si racconta la morte di Matteo Messina Denaro e ciò che può accadere ora dentro a cosa nostra darà certamente lo spunto per parlare della notizia del giorno: analitico e dentro agli sviluppi storici il Foglio e apodittico, invece, Saviano. Interessato a mafiosizzare tutto per fondare le sue analisi.

Con un ripescaggio dell’intervista al generale Mori.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Domani la cerimonia per il funerale di Giorgio Napolitano a Montecitorio. I giudizi storici sul suo operato hanno mostrato moltissimi riconoscimenti per il suo ruolo a sostegno della democrazia italiana. Fa notizia quello del ministro Giancarlo Giorgetti, uno dei pochi nel centrodestra esplicitamente riconoscente a Napolitano. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi ha aggiunto, scrivendolo nel libro delle presenze alla camera ardente, “mi hai insegnato tante cose, magari anche un po’ di stile e mi hai lasciato un marchio sicuramente immeritato di saggio”. Il riferimento è alla commissione di saggi cui Napolitano affidò nel 2013 l’elaborazione di tesi per le riforme istituzionali ed economiche e che serviva a uscire da uno dei tanti momenti di blocco decisionale in cui si è trovata la politica italiana negli ultimi decenni. Giorgetti spicca, per onestà di giudizio e per buon spirito di riconoscenza, tra molti commenti pieni di livore e anche ingiuriosi nel campo politico del centrodestra e nella sua proiezione nella maggioranza di governo

Fatto #2

L’esodo degli armeni dal Nagorno Karabakh

Fatto #3

C’è un’intensa attività di propaganda e contropropaganda attorno alle possibilità di recupero significativo di terreno da parte dell’Ucraina. Le notizie di oggi, tra le quali l’uccisione del comandante della marina russa nel Mar Nero, cambiano concretamente lo scenario. Volodymyr Zelensky ha argomenti più solidi per sostenere la fiducia nella controffensiva

