Per il Quirinale si concretizza il Mattarella bis?

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Un gruppo di deputati Pd, con qualche risvolto burlone accanto a serie considerazioni costituzionali, ha presentato oggi un disegno di legge con cui stabilire la ineleggibilità del presidente della Repubblica. È interessante come idea e c’è una dottrina giuridica e costituzionale, oltre a una fondata analisi politologica, in base alla qualche da anni si ragiona sul blocco a un unico mandato, il cui corollario sarebbe l’abolizione dei limiti operativi durante il cosiddetto semestre bianco. Bene, il disegno di legge c’è ma rischia di fare scalpore a rovescio, cioè di far notare per l’oggi proprio ciò che intende, in futuro, vietare. Perché è di queste ore, ne parla il Foglio oggi, il ritorno di voci e di pressioni per la permanenza di Sergio Mattarella al Quirinale. Una certa difficoltà verso la convergenza su Mario Draghi, esplicita e dichiarata (come deve essere), si unisce a enormi difficoltà per qualsiasi altro nome, mentre tutti temono il blitz delle votazioni a quorum ridotto, con esiti imprevedibili e potenzialmente in grado di disgregare il quadro politico. Insomma, si torna a pensare al bis perché proprio non ci sono soluzioni accettabili e percorribili senza patemi, mentre sembra evidente a tutti che i prossimi mesi richiederanno ancora uno sforzo da situazione di emergenza per far fronte alla ancora preoccupante situazione pandemica, con chiamata all’impegno massimo per il servizio sanitario, per la logistica vaccinale, per il sostegno all’economia.

Le tre "cose" principali

Il graduale, ma continuo, peggioramento delle condizioni della pandemia in Italia. Ora, serenamente, si comincino a vaccinare anche i bambini in età pediatrica (può essere una delle mosse giuste per fermare le nuove ondate). Anche gli Stati Uniti ricominciano a rafforzare i controlli anti-Covid sugli arrivi dall’estero. E in Germania arriva una specie di green pass rafforzato, con l’accesso ai locali pubblici consentito solo a vaccinati.





Si muove il lavoro dipendente (maschile), non c’è il ritorno di quello autonomo. E Tommaso Nannicini propone una strategia d’urto per il lavoro femminile.

Twitter e Facebook alle prese da giorni con la disinformazione no vax e, bersaglio anche più grosso, con la propaganda cinese.

