Lo stop dei governi europei ad AstraZeneca

Sì i vaccini e il loro piano e l'estasi logistica con tanto di generale pieno di mostrine, bene, sono cose che servono e che danno la prospettiva della via d'uscita dalla pandemia. Ma questo momento un po' sospeso del nostro dibattito pubblico potrebbe consentire al governo straordinario, chiamiamolo così, di attaccare anche altri dossier. Soprattutto quelli interdetti alla politica ordinaria e quindi, per primo, quello della giustizia. La ministra Cartabia ha avuto la delicatezza di dire che c'è un lavoro impostato da Alfonso Bonafede e che da lì si deve partire, ma ora si comincia a vedere anche dove vuole attivare.

Aifa sospende il vaccino AstraZeneca in Italia per scelta cautelativa. Ieri scriveva così. Si sbaglia, succede, ma si può ancora parzialmente rimediare. Per l'Ue parliamo, con tutta la difficoltà di essere comprensivi in un momento come questo, di errori che fanno crescere. Perché, ancora una volta, si può dire che non c'era alcuna esperienza precedente su cui fare leva. Intanto ci sono ulteriori passi avanti per l'efficacia provata dei vaccini. Ma ci sono anche altri stop. E il Lazio resta un buon esempio.

Fa preoccupare e certamente porterà a maggiori misure di sicurezza preventiva l'atto intimidatorio contro l'Istituto superiore di sanità, il cui obiettivo è fin troppo chiaro.

Cambiamenti in arrivo alla guida del Comitato tecnico scientifico. A proposito, tutti con la sottosegretaria.

- Le congratulazioni europee a Enrico Letta.

- Le divisioni in +Europa arrivate a scontri definitivi. Secondo Piercamillo Falasca succede perché mancano le basi del rispetto per il confronto democratico.

- Negli Usa parte il gigantesco piano di investimenti pubblici per la ricostruzione dopo la pandemia. Si punta sulle infrastrutture ma qualcuno si chiede se non sia saggio definire meglio e subito cosa sia un'infrastruttura.

- Per la fase di mantenimento, con la ripresa, serviranno ancora e tanto i test rapidi ed efficaci. Ci sono buone notizie.

- Primo giorno di chiusure, saranno 21, bisogna resistere.