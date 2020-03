Difficoltà di comunicazione sul virus e Bloomberg che si ritira dalle primarie

Marzo 2020 è il mese messo tra parentesi, in cui si sospende tutto ciò che non è strettamente necessario. Lo ricorderemo così e ora bisogna attrezzarsi (nelle cene in cui si sta a distanza) a far passare questi giorni e con essi verificare che la diffusione del coronavirus prenda, come è naturalmente prevedibile, la via della discesa, per poi scomparire con la stagione calda. Purtroppo, ma forse era inevitabile, bisogna anche attrezzarsi a una certa confusione comunicativa, che discende a sua volta da una situazione in cui mancano punti di riferimento e in cui prendere le decisioni è oggettivamente difficile. Quindi i ragazzi e i bambini delle scuole italiane ne approfittino per ricevere una vera lezione di vita, per accorgersi, quindi, che bisogna sapersi orientare anche in un mondo disorganizzato, anzi che bisogna farle sempre in un mondo disorganizzato, in cui nessuna autorità è in grado di pianificare tutto. Lo scopre molto presto, questa generazione, e ne farà tesoro per tutta la vita. Dopo che sarà trascorso il marzo tra parentesi

Tutti aspettano, tutti vorrebbero sapere

Ecco la forma più attesa della curva dei contagi, quella in cui si comincia a scendere. Succede in Corea ma conta per tutti

In Francia prezzi controllati per i prodotti più richiesti per la profilassi anti coronavirus, mossa pericolosa

Ma il punto, per Trump, è sembrare credibile in una fase di crisi

Criticate quanto volete e dove volete, ma comunicare le decisioni governative nel contrasto al virus è tremendamente difficile. Coma si fa si sbaglia e, peggio ancora, cercare di coprire o nascondere è distruttivo.

Tamponi a tutto spiano negli Stati Uniti

e tamponi drive-in in Germania, si frena, si abbassa il finestrino, si apre la bocca e arriva il tampone. La battuta scema incombe: attenti che quello dietro intanto non vi tamponi

Il discorso del corona

In Iran ormai il virus è presente in tutto il paese e con gravi conseguenze (il regime ha taciuto a lungo e questi sono i risultati)

L'economia si mette tra parentesi per un paio di mesi, poi si ricomincia, ma ora bisogna sapere che gran parte degli scambi commerciali e della produzione è fermo

Wuhan guarda alla rinascita (ma con mascherina)

Tutto molto giusto, ma non si possono non notare due cose. La prima è che, malgrado ciò che dicono i suoi proprietari, Facebook è un editore e come tale, e anche in questo caso, fa politiche editoriali. La seconda è che la pubblicità, su Facebook, è uno dei luoghi in cui è più semplice tutelare un decente livello di accuratezza

Un caso tra tanti possibili di sportivi italiani in giro per il mondo e dei problemi cui per qualche settimana vanno incontro: un nostro golfista professionista è stato rimandato in Italia dal Qatar dove avrebbe dovuto giocare il locale Open. Perde un'opportunità e le spese del viaggio

Joe Biden si lancia verso la nomination democratica e ovviamente anche più avanti, verso la sfida a Trump. Se non ha proprio formato una band of rivals comunque ha il supporto di tutto il campo centrista e liberale (all'europea) del partito democratico. Nei discorsi pubblici sottolinea molto il suo essere un vero dem, fa leva sull'appartenenza al partito e alla struttura del partito. Per differenziarsi da Bernie Sanders, sempre stato una specie di brontolone in perenne dissenso da sinistra con le posizioni espresse dai dem. E soprattutto Biden imbarca il munifico Mike Bloomberg. Se l'ex sindaco non si è stancato di mettere denaro personale nella sfida a Trump può continuare a farlo per interposto Biden. E quest'ultimo ci fa conto

Digressione con antiche schede (schede?) elettorali usate per election day di tanti anni fa

Gli accordi storici e i loro limiti

Dopo una notevole quantità di colpi bassi, colpi per traverso, colpi di scena, ecco il nuovo capo della procura di Roma