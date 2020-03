Nelle colonne di questo blog, scrivere di digitale e innovazione in questi giorni è davvero dura, la testa è sempre rivolta a quello che sta accadendo fuori le nostre porte. Ma a volte, notizie che possano allo stesso tempo dare speranza, fiducia e condite di innovazione, possono esserci. Ed è il caso dei ventilatori opensource ideati dal MIT.

Mentre la pandemia di coronavirus continua a peggiorare, nei centri medici di tutto il mondo hanno iniziato a scarseggiare forniture vitali come maschere, guanti e disinfettanti. Gli ospedali stanno anche esaurendo criticamente i ventilatori, fondamentali per mantenere in vita i pazienti COVID-19 se la malattia diventa grave. Un team del MIT ha sviluppato un ventilatore open source chiamato MIT E-Vent che potrebbe ottenere presto l'approvazione necessaria per essere acquisito come dispositivo medico.

L'E-Vent si basa su un progetto iniziato quasi dieci anni fa nell'ambito del corso MIT Precision Machine Design. A differenza dei costosi ventilatori meccanici degli ospedali, si tratta di un ventilatore manuale che il personale aveva bisogno di operare a mano. Gli studenti avevano progettato il dispositivo per l'uso nelle aree rurali e nei paesi in via di sviluppo in cui i ventilatori meccanici non erano disponibili o affidabili. Il team aveva realizzato un prototipo (nella foto) e pubblicato un documento, ma il progetto non è andato oltre.

Con i ventilatori in così scarsa disponibilità, il progetto abbandonato è stato ripreso e presentato alla Food and Drug Administration (FDA) sotto una "Autorizzazione all'uso di emergenza". La FDA sta conducendo test con maiali e potrebbe approvare il progetto nel prossimo futuro.

Quando gli studenti del MIT hanno svolto il lavoro iniziale un decennio fa, hanno stimato che il dispositivo sarebbe costato circa $ 100 per essere costruito. Questo è considerevolmente inferiore rispetto al prezzo sui ventilatori meccanici di uso medico. Il team attuale non ha semplicemente rilanciato il design esistente, ma hanno apportato delle modifiche per garantire che il dispositivo fosse facile da realizzare e utilizzare, supportato da un nuovo telaio metallico per una maggiore durata.

Solo le più gravi infezioni COVID-19 richiedono un ventilatore, che eroga ossigeno a pressioni più elevate per mantenere la respirazione dei pazienti. Gli Stati Uniti hanno attualmente circa 170.000 ventilatori negli ospedali, ma molti esperti avvertono che gravi casi di coronavirus potrebbero raggiungere diverse centinaia di migliaia di pazienti.

Molte persone negli Stati Uniti hanno l'ordine di astenersi dall'avventurarsi fuori, tranne per i viaggi essenziali, ma il governo federale non ha ancora emanato alcuna norma nazionale. Il presidente Trump ha anche discusso di "riaprire" l'economia già all'inizio di aprile contro il parere di numerosi professionisti medici ed esperti di malattie infettive. Questi ventilatori manuali potrebbero non essere l'ideale, ma potrebbero comunque salvare delle vite.