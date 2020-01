Yuoporn, alzi la mano chi non lo conosce, nel corso degli anni ha fatto delle azioni di marketing memorabili, veri casi scuola per chi si occupa di digital marketing e viralità. In questo caso non si è fatta sfuggire le vicende della casa reale inglese, così dopo Burger King che ha offerto un lavoro a Harry, ora è la volta dell'offerta del sito porno a Meghan.

L'offerta di lavoro è arrivata proprio dal vicepresidente di YouPorn Charlie Hughes, in una lettera pubblicata sul tabloid inglese Metro. Ma non riguarda ovviamente l'offerta nel girare scene hot, ma di supervisionare le attività filantropiche dell'azienda.

Sicuri di un declino dell'offerta. Forse.