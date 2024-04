Che voce, che carisma: da Salisburgo a Napoli è sempre Anna dei miracoli

Edue. Dopo Salisburgo, La Gioconda sbanca anche il San Carlo, protagoniste le stesse superstar, Anna Netrebko & Jonas Kaufmann. Benché sia di buon gusto considerare Ponchielli di cattivo gusto, ce n’era abbastanza per scatenare la transumanza a Napoli di mezza Europa dell’opera. Infatti, dopo una generale promossa a recita straordinaria per i trent’anni di carriera di Anna, alla prima di mercoledì il teatro era più affollato della riviera di Chiaia all’ora dello struscio. Anche con angosce e patemi preventivi, perché Netrebko era spoilerata indisposta, sotto cortisone, incerta se cantare o no, non avremo mica fatto il viaggio per niente. Malata, Annuska? Figuriamoci. Entra, dimagrita, ringiovanita, bellissima e inizia a eruttare meglio del Vesuvio una colata lavica di suoni timbrati e ambrati dal basso in alto, volume, volume e ancora volume: ero in quinta fila e non mi sono spettinato solo per mancanza di materia prima.



