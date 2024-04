La tradizione, la noia o le scosse di uno spettacolo. Perché si parla tanto di regia nel teatro d'opera

Se il teatro d’opera vuole sopravvivere a se stesso (vizi e virtù, tutto incluso) è necessario saper guardare oltre la siepe del giardino di casa. Intercettando messaggi e linguaggi nuovi. Una splendida Salome in scena a Roma

La domanda se la pongono un po’ tutti dai tempi di Rossini: dove andremo a finire di questo passo? Da quando si è iniziato a scardinare il paradigma classico del melodramma (e quindi, a dirla tutta, forse anche un poco prima di Rossini), non v’è giorno che non si guardi indietro con malinconia. D’altronde, come ammoniva Kundera, la luce del tramonto illumina ogni cosa con il fascino della nostalgia: anche la ghigliottina. Nostalgia canaglia!