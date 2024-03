“James Brown si metteva i bigodini”: identità e follia nella pièce di Yasmina Reza

Peggio di non leggerla, solo leggerla così. Eppure sono anni che Yasmina Reza fa lo sporco lavoro per noi, mettendoci in guardia, indicandoci dove non guardare. E noi proprio lì guardiamo. È accaduto e sta accadendo anche con questo “James Brown si metteva i bigodini” (Adelphi, pag. 102, euro 12,00), copione di uno spettacolo andato in scena a Parigi alla fine dell’anno scorso. E’ accaduto e sta accadendo che se ne scriva come se lei, l’autrice, cioè la massima autorità in materia di sé stessa, non avesse detto, negli anni, cose tipo: “Non penso di aver nulla da dire al di fuori delle storie che scrivo.” Oppure: “Gli scrittori non sono saggi.” E ancora: “Gli scrittori non hanno una visione coerente della società, chi scrive fotografa il mondo secondo il proprio obiettivo personale, eppure si intervistano gli scrittori come se fossero degli intellettuali.” Infine: “Io difendo lo scrittore come non-intellettuale.”

