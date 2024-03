La correttezza politica sta paralizzando i musei in un'uniformità soffocante

In nome di una diversità astrattamente revisionista i direttori finiscono per organizzare esposizioni ecumeniche e soprattutto noiose. Proprio come è successo a New York con la “Harlem Renaissance and the Transatlantic Modernism”

Arrivato nel 1967, alla giovane età di 35 anni, alla direzione del Metropolitan Museum, Thomas Hoving, considerato un visionario in tempi non sospetti di cancel culture, ebbe l’idea – geniale in teoria, malsana nei fatti – di andare a cercare visitatori fuori dai quartieri borghesi di Manhattan. Per raggiungere questo obiettivo scelse di andare a pescare nuovi visitatori ad Harlem ideando una mostra dal titolo “Harlem on My Mind, Cultural Capital of Black America 1900-1968”. L’idea, sulla carta geniale, si rivelò un terribile autogol con picchetti di artisti neri che protestavano davanti al museo, quando aprì nel 1969.