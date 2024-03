Capitale della cultura e del culto. E per cominciare chiamatela Aquila

Aquila, tanto per cominciare Aquila. Non L’Aquila. Così come Spezia e non La Spezia. E infatti mica si dice laquilani, laspezzini, si dice aquilani e spezzini. L’articolo con iniziale maiuscola è un fastidio che sa di burocratico ovvero di fascista: ad applicarlo, zavorrando forse per sempre la toponomastica cittadina, fu quel nocivo del Duce. Nel 1939. Natalia Ginzburg, fascista no di sicuro, in “Lessico famigliare” e dunque ancora nel 1963 scrive: “Mia madre infine partì e io andai ad accompagnarla ad Aquila”. Io mi attengo a questa lezione. Ma veniamo al 2026, all’Aquila capitale della cultura. Non mi interessano le motivazioni ufficiali, che di fronte ai secoli sono irrilevanti e transeunti. Multiculturalità, multidisciplinarietà, multitemporalità, multiriproducibilità, multinaturalità: che san Massimo, il primo patrono, la protegga da tanta cacofonia, da tanto relativismo!

