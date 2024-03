Le tante prove del “Disegno intelligente” che ha creato l'Universo

In uno dei suoi ultimi (non facili) libri di divulgazione il matematico Roger Penrose ricorda di essere balzato sulla sedia per la sorpresa, e con lui i suoi colleghi dell’University College di Londra, ascoltando nel 1950 una conferenza nell’ambito di un ciclo radiofonico sulla Bbc, del notissimo professore di Cosmologia a Cambridge, Fred Hoyle sul tema: “La natura dell’Universo”. La parola inattesa era lo scandaloso aggettivo “provvidenziale attribuito dal conferenziere, ateo convinto e universalmente dichiarato, a quanto in quei mesi nelle sue ricerche stava scoprendo circa la struttura sorprendentemente ordinata nei più remoti dettagli, delle costanti e delle condizioni iniziali che presiedono la dinamica dell’Universo. Attorno agli anni 50, in una fase adolescenziale della cosmologia moderna, si veniva scoprendo infatti, che il valore di queste costanti e di queste condizioni iniziali appariva “provvidenzialmente” in favore della vita dell’uomo e della Natura in cui viviamo. Quella fase era l’inizio di una concezione della dinamica dell’Universo che porterà in anni successivi alla formulazione del “Principio antropico” entro un contesto dinamico detto di fine tuning. Una citazione di Leonard Susskind, professore di Fisica a Stanford chiarisce: “La maggior parte delle costanti è regolata con uno scarto dell’uno per cento, il che significa che se il valore differisce dell’uno per cento tutto collassa. I fisici possono certo affermare che si tratta di un colpo di fortuna ma bisogna riconoscere che questa costante cosmologica è regolata con una precisione di 1/10120. Nessuno pensa che si tratti unicamente di un caso. E’ l’esempio più estremo di regolazione iperfine…”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE