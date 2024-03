L'ostetrica che ad Auschwitz fece nascere tremila bambini

Lo hanno chiamato Adam. Non era il primo a venire al mondo lì, nelle baracche del campo: ma lei chiese alla madre di battezzarlo così, “come un segno di vita”. Tra quel parto e la fine dell’orrore, due anni dopo, nel lager più grande del Reich sarebbero nati più di tremila bambini. E a portarli alla luce fu quella donna minuta e forte, dalla faccia tonda e gli occhi capaci di mettere serenità: Stanislawa Leszczynska, l’ostetrica di Auschwitz. Non è una storia molto nota, fuori dalla Polonia. Riaffiora ogni tanto, di solito nelle pieghe del Giorno della memoria, e poi torna negli scaffali. Ma forse vale la pena ripercorrerla oggi, a cinquant’anni dalla morte. Parla di qualcosa “che in mezzo all’inferno, non è inferno”, per dirla con Calvino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE