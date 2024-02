Sta meglio Vittorio Cecchi Gori, il Grande Gatsby del cinema italiano

Sembra che stia meglio Vittorio Cecchi Gori, il Grande Gatsby del cinema italiano, ricoverato nei giorni scorsi in un ospedale romano, prima per un ricovero di routine e poi trasferito in reparto intensivo. Così raccontano gli amici, e dunque tanti auguri Vittorione, colui che è riuscito a trasformare in oro, e poi in polvere, tutto quello che toccava. Il cinema, e i cinema nel senso di sale, tantissime; i tre Oscar, la televisione con Telemontecarlo, e poi ancora il calcio con la Fiorentina, la politica col seggio senatoriale, poi tutto perduto, tra infarti, quattro arresti, cento film prodotti. Perquisizioni, avventure e tanta tanta umanità.

