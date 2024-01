La "visione" di Francesco Manacorda per il Castello di Rivoli

Rivoli (Torino). Quello che ha studiato e pianificato Francesco Manacorda per il Castello di Rivoli, di cui è appena divenuto il nuovo direttore, succedendo a Carolyn Christov-Bakargiev, è un programma che lui stesso, come spiega al Foglio, preferisce chiamare “visione”. Una strategia pensata per un luogo che del contrasto tra il contenitore antico e il contenuto contemporaneo fa uno dei suoi punti di forza, un museo dei record (oltre 119mila presenze registrate nel 2023, tantissime, considerando che è a quaranta minuti di auto dal centro di Torino e la metro non è ancora ultimata), costruito a partire dall’Arte povera (Identità, l’opera di Giuseppe Penone vi accoglierà all’ingresso) su cui continua a tracciare gli sviluppi per un discorso artistico presente e futuro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE