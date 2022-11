La luce, il tempo e gli orizzonti tremanti di Olafur Eliasson in mostra a Torino

“In questo particolare periodo della nostra Storia, non prestiamo molta attenzione a quello che succede attorno a noi e sono poche, pochissime, le persone che si rendono conto di questo. L’istinto può vincere sulla paura, l’enigma sulle domande, e il mistero – qualunque esso sia – può far luce sul buio della ragione. Bisogna avere il coraggio di osare e capire che luce e ombra non sono mai disgiunte, ma parte del tutto come noi essere umani, che siamo unici se stiamo insieme. Divisi, siamo soli”. È timido Olafur Eliasson e alle parole, preferisce quasi sempre mostrare le sue opere immersive, ma quando lo fa, è un flusso continuo che attrae e coinvolge quasi più delle opere stesse. L’Italia e gli italiani sono impazziti per questo artista danese/islandese che fa base a Berlino e a dimostrarlo ci sono le 30mila persone che hanno già visitato la mostra "Nel suo tempo", allestita da Arturo Galansino a Palazzo Strozzi a Firenze e aperta fino al 22 gennaio prossimo. “Una mostra – ci disse l’artista nei giorni dell’inaugurazione – che rende possibile l’incontro tra opere d’arte, visitatori e lo stesso palazzo che è un contenitore d’arte, ma soprattutto un coproduttore e partecipante attivo di un viaggio nel tempo”.

