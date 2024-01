La cultura odierna del censurare tutto ciò che è reazionario

È il primo caso letterario del mandato di Rachida Dati, neoministra della Cultura francese. “Più di 1.200 poetesse e poeti, editrici e editori, librai, attrici e attori della scena culturale francese”, come si sono firmati in una petizione su Libération, chiedono di annullare la nomina di Sylvain Tesson come padrino della venticinquesima edizione del Printemps des poètes (si terrà dal 9 al 25 marzo), manifestazione fondata dall’ex ministro socialista della Cultura Jack Lang. Tesson, che ha vinto il premio Renaudot nel 2019 per “La Panthère des neiges”, è accusato di essere “una figura di prua dell’estrema destra” perché ha scritto le prefazioni a diversi libri di Jean Raspail, scrittore monarchico e cattolico tradizionalista molto amato dai circoli identitari, autore del celebre “Il campo dei santi”, romanzo distopico sulla fine della civiltà occidentale. “La cultura è generosa, ha bisogno di autori che facciano scoprire il nostro patrimonio letterario e la nostra nuova scena poetica. Sylvain Tesson fa parte di questi scrittori che hanno il desiderio di condividere con tutti l’amore per le parole. Sono felice che il Printemps des poètes celebri ovunque in Francia questa visione della poesia, aperta, libera e popolare”, ha reagito Rachida Dati.



