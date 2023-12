La gauche in subbuglio a Nizza boicotta la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi

La musicista di fama internazionale è italiana e si trova al centro della bufera dell'estrema sinistra francese per aver partecipato alla convention di Fratelli d'Italia e per le idee che difende. Ora è a rischio il suo spettacolo di fine anno

Parigi. Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra di fama internazionale. Citata da Forbes come uno degli under 30 più influenti del 2018, la giovane artista toscana è stata assistente direttore dell’Armenian State Youth Symphony Orchestra e direttrice principale dell’Orchestra da Camera Milano Classica, ha diretto il tradizionale Concerto di Natale al Senato italiano nel 2022, e quest’estate, nella sua Lucca, ha aperto il Summer Festival sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. È per il suo curriculum che il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, esponente di Horizons (partito di centro-destra fondato dall’ex premier Édouard Philippe che fa parte della maggioranza macronista), ha deciso quest’estate di affidarle dal 21 al 29 dicembre la direzione dell’Orchestre philarmonique de Nice nel ballo “Giselle” di Adolphe Adam, così come del concerto di Capodanno il prossimo 1° gennaio. Ma Estrosi e la sua giunta non avevano fatto i conti con l’oltranzismo ideologico di alcuni collettivi goscisti che hanno organizzato una mobilitazione contro Venezi al grido di “no alla neofascista italiana”, alla stregua di quanto fatto da altri antifà a Limoges lo scorso aprile, quando la direttrice d’orchestra toscana era andata a dirigere “La Sonnambula” di Bellini.