Da Maggie Nelson un testo filosofico che sfida la percezione del colore blu

La scrittrice di San Francisco ha costruito un libro per brevi paragrafi numerati che raccontano la sua ossesione per il blu, tra saggio e autobiografia. Da leggere con la giusta lentezza e anche alla giusta distanza

“Bluets” del 2009 è il terzo libro della prolifica scrittrice americana Maggie Nelson, ora tradotto efficacemente da Alessandra Castellazzi che per l’editore Nottetempo ha portato a termine una sfida decisamente non banale. Il libro si sviluppa all’interno di un pensiero multiplo che comprende sia un’analisi saggistica sia una riflessione autobiografica così come un discorso narrativo che rappresenta il filo – spesso invisibile – attorno al quale biografia e pensiero si intrecciano vorticosamente pagina dopo pagina.