La favolosa mostra dedicata a Calvino vi farà tornare ragazzini

Sono andato a vedere “Favoloso Calvino” alle scuderie del Quirinale e mi sono infastidito subito per le scolaresche. Tutti ’sti ragazzi (sia medie sia licei) infagottati, zaini e giubbotti enormi, vocianti. Al solito, professori che obbligano i ragazzi a vedere le mostre. Vabbè, pensieri così, ma i ragazzi, prima di entrare, liberati dagli abiti, si sono alleggeriti. Il tono di voce, via via che percorrevano le scale d’ingresso si è prima abbassato poi spento del tutto non appena entrati nella prima sala, dove è esposta l’opera di Eva Jospin, un bellissimo intreccio di alberi, una foresta con tutte le ombre, le fascinazioni, le ramificazioni e le connessioni. L’opera è un omaggio alla poetica di Calvino, un po’ perché rinvia a questioni ecologiche, di cui Calvino ha parlato ante litteram, ma anche perché, se uno volesse spiegare, appunto a dei ragazzini, con un’immagine la poetica di Calvino, allora che c’è di meglio di un albero? Metti il Barone rampante, prendi le ramificazioni del Castello dei destini incrociati o la descrizione dell’albero messicano del Tule, un vero enigma botanico, simbolo del mondo stesso per Calvino, vista la circonferenza dell’albero (36 metri), con le “radici che salgono verso l’alto, segmenti di ramo diventati tronco, segmenti di tronco nati dalla gemma di un ramo”.

