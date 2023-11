Italo Calvino nell'ultimo e brillante saggio di Ferrero

Sto leggendo l’esauriente, brillante ritratto dal vivo di Calvino scritto da Ernesto Ferrero (morto il 31 ottobre), il suo ultimo libro, e intitolato semplicemente Italo (Einaudi, 224 pp., 19 euro) e mi rendo conto che l’autore che ha concluso la sua vita con Palomar e Lezioni americane mi ha sempre incuriosito e attratto più come uomo, come personaggio di sé stesso e tipo psico-intellettuale, che come scrittore. O forse, più precisamente, come un tipo di scrittore del tutto eccentrico perché umanamente assai singolare. Non meno singolare, perciò, mi sembra il fatto che Calvino abbia potuto essere letto, amato e scelto come guida e maestro di letteratura. La sua letteratura è infatti una versione tanto originale quanto parziale di ciò che la letteratura può essere ed è stata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE