Freud e “la nostra cosiddetta civiltà” (con finale da commedia)

Violenza, morte e distruzione. Mai a nostra memoria abbiamo vissuto un Natale così fosco. Certo, noi qui viviamo ancora in pace e protetti. Ma fuori e ai confini nord e est del nostro mondo pacifico c’è l’inferno, che è terreno, non ultraterreno. Il male e il demoniaco (anche se stentiamo a usare questo termine) trionfano ai confini dell’Europa e del Mediterraneo. E la lotta, la guerra inevitabile con cui si è costretti a difendersi dalla violenza subita finisce per far entrare nello stesso inferno. La prima e peggiore cosa che il male e la violenza provocano in chi si trova a esserne vittima è che la difesa comincia a somigliare all’offesa, la riproduce a fin di bene, un bene futuro che si vorrebbe, si crede, si immagina che nasca dal male presente.

