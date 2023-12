L'eleganza di un "vaffa", Arbasino dalla A alla Z

Nel format “enciclopedia” dell’editrice Electa già sperimentato per Italo Calvino, Alberto Savinio, Gianni Rodari, Saul Steinberg, Virginia Woolf, adesso spunta anche Alberto Arbasino. E qui si va dalla A di “America” alla Z di “Zombi”, e sarà un modo anche per avvicinarsi al Sommo di Voghera mancato tre anni fa senza il timore di buttarsi sulle mostruose 1.400 pagine dei “Fratelli d’Italia” dell’ultima edizione Adelphi. Anche se il Sommo ha sempre precisato che il suo è un romanzo-conversazione, dove uscire e entrare senza troppe ansie, senza la pretesa di leggerlo dall’inizio alla fine (ma muovendosi invece come a un party, e, in caso di incontri molesti, magari fare come insegnava lui ai pranzi, dire “vado a prendere le posate”, anche avendole già in mano, disorientando l’interlocutore. Altra tecnica che suggeriva, quando siete in trappola, fingere una serie di tic facciali devastanti, per mettere in fuga l’invitato ansioso di conversazione).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE