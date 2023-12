Il Porto sepolto. Trincee, sassi, pianti. Cent'anni fa la raccolta dei grandi versi di Ungaretti

Percorrendo in silenzio la trincea non è difficile immedesimarsi nella durezza di quelle circostanze. Tra le sterpaglie riemergono tuttora, logorati dal tempo, frammenti di munizioni e proiettili. Sui lati, graffiti e scritte qua e là conservati da più di un secolo ci restituiscono qualcosa dello stato d’animo dei giovani che in quell’angusto spazio, come sull’orlo vertiginoso della vita, trascorrevano interminabili ore. Sono questi i luoghi in cui il giovane Giuseppe Ungaretti concepì, annotandoli su frammenti di carta (“Quei foglietti: cartoline in franchigia, margini di vecchi giornali, spazi bianchi di care lettere ricevute… […] ficcandoli poi alla rinfusa nel tascapane, portandoli a vivere con me nel fango della trincea”) versi come quelli di “Veglia”, di “Sono una creatura”, di “Fratelli”, e tanti altri che proprio cento anni fa, nel 1923, confluivano nella seconda edizione de “Il Porto Sepolto”.

