Il vecchio e il palco. Un omaggio a Umberto Orsini

La felicità più grande per l'attore piemontese è essere in scena, perché lì è “totalmente libero”. Il trio imperdibile de “I ragazzi irresistibili”, gli amori, la sua compagnia di giovani talenti teatrali, i prossimi spettacoli

A Novara, dove Umberto Orsini è nato e cresciuto, gli hanno reso omaggio il mese scorso chiedendogli di registrare brani che scrittori come Gadda, Vassalli, Testori hanno dedicato alla città e che si possono ascoltare e riascoltare lungo un percorso turistico in venticinque tappe fra monumenti e luoghi storici. Ogni sua performance teatrale è ormai salutata da vere e proprie ovazioni del pubblico. Resta poi memorabile – pur se sono passati già otto anni – l’intervista televisiva a Che tempo che fa, anche perché in tv lo si è visto sempre pochissimo. Il suo luogo è il teatro, da sempre, persino quando si concedeva a parti cinematografiche commerciali che toglievano qualcosa alla purezza dell’istrione rinchiuso fra tavole di legno e sipari rossi. Memorabile quell’intervista per il fascino, la simpatia, la bellezza sempre indiscutibile, le battute, il timbro ruvido della voce e, insieme, la semplicità diretta con cui si esprimeva.