Utili retroscena in attesa della Prima della Scala

Accadimenti alla conferenza stampa della “Prima Rappresentazione della stagione 2023- 2024 del Teatro alla Scala”, ovvero del primario evento culturale della città dai tempi di Maria Teresa d’Austria, così affollata che a qualcuno ha ricordato la scena dell’autodafé collettivo che è il cuore politico-religioso, o per meglio dire anti-clericale, del “don Carlo” di Giuseppe Verdi. Ognuno ne tragga le indicazioni che crede, tenendo però a mente che se il presidente della Fondazione alla guida del teatro è per statuto il sindaco della città e la sua presenza, non necessariamente entusiasta, non si mette in discussione, le presenze istituzionali nazionali alla serata del 7 dicembre offrono un’interessante lettura in controluce della stabilità del governo e delle sue correnti sotterranee come non accade in nessun’altra occasione nazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE