“Vico dei miracoli” fa venir voglia di andare a Napoli

Giambattista Vico (1668-1744) è considerato un grandissimo del pensiero filosofico italiano ed europeo, ma è faticoso da leggere anche se ha scritto un solo vero libro in tre edizioni, la “Scienza nuova”. Marcello Veneziani, scrittore fascista di talento, ha scritto un tale numero di libri da risultare quasi inafferrabile a un lettore distratto le cui idee non coincidano con le sue nonché con le proprie. Ma la sua ultima opera, una biografia-trattatello dedicata a Vico (“Vico dei miracoli”, Rizzoli), in una lingua fresca e diretta intinta nel vernacolo napoletano, è un gioiello e dunque luccica. Tra Sei e Settecento Napoli borbonica e asburgica fiorisce, lascia in eredità al mondo il San Carlo con l’educazione musicale e un pensatore arcigno e sfiorito già alla nascita, uomo sfortunato e però molto sicuro di sé, condannato a una specie di mediocre penombra, perseguitato da accuse di cialtroneria, eppure premiato dai posteri come un grande maestro capace di dare una chiave della storia dell’umanità e del senso umanistico dell’esistenza dei popoli e delle nazioni nel tempo, e anche un epistemologo autore del celebre aforisma Verum esse ipsum factum (si può conoscere solo ciò che si fa, la storia e forse la matematica). Tra i grandi riconoscimenti che tributò a Vico il Novecento, secolo della scienza in ammirazione di questo anti Cartesio, da lui nominato sempre Renato delle Carte, spiccano fra gli altri Benedetto Croce (ignorato da Veneziani, credo per gentilianesimo spinto), Isaiah Berlin, Edward Said.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE