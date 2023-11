Una mostra grande e grossa che è meglio studiarsela sul catalogo

Odio le mostre e odio entrare nelle grandi città per cui odio due volte “Pittura italiana oggi”, alla Triennale di Milano fino all’11 febbraio. Per non dovermi preoccupare di parcheggiare o, nel caso di viaggio in treno, per non dovermi preoccupare di sopravvivere a Piazza Duca d’Aosta, luogo di agguati alloctoni, questa mostra grande e grossa (120 quadri di altrettanti pittori nati fra 1960 e 2000) me la studio sul catalogo Electa. Che offre un altro vantaggio notevole: evita la distrazione dell’allestimento. Qualcuno ne ha parlato bene, qualcuno ne ha parlato male, dell’allestimento di Italo Rota, ma a me degli allestimenti non me ne frega niente. Anzi, mi interessa che non si notino, che non si citino, che quasi non ci siano. Come ricorda l’eccellente pittore Daniele Galliano “quello che rimane nei secoli dei secoli sono le opere”. Il 12 febbraio prossimo l’allestimento di Rota verrà portato in discarica mentre i più ispirati dei 120 quadri prenderanno la via dell’eternità. O perlomeno della lunga durata. Provo a immaginare quali, sulla scorta del pensiero di Andrea Emo: “La radice dell’arte è l’eternità dell’effimero”. Cercando pertanto di identificare i quadri che meglio rispecchiano l’epoca (è solo un criterio fra i vari possibili, chiaro).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE