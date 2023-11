Lo sfigato che ci metterà una vita per tenere a bada il senso di colpa

Cos’è il tempo che passa? E’ Gabriel, è John, è Harry, una manciata di nomi che non rispondono più “presente”. Ma poi tutta la vita è lo stesso inganno: un giorno sei un ragazzino al bar mitzvah, il giorno dopo esci con una donna vera in gonna e tacchi. “Man mano che il numero dei miei amici si riduce, sento di dover portare i loro nomi come un amuleto, quelli dei vivi come quelli dei morti. Siamo rimasti più o meno la metà. Erano tutti al mio matrimonio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE