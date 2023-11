Susan Sontag, un monumento del Novecento che in pochi hanno davvero capito

Sapere ciò che è esterno e ciò che è interno e poi riconoscerlo, questo potrebbe essere in estrema sintesi il movimento del pensiero di Susan Sontag. Un’elaborazione che la coinvolge sempre in prima persona. Una comprensione di sé e del mondo ad alto rischio e con la finalità sempre esplicitata di una continua e radicale auto trasformazione. Susan Sontag è il corpo della cultura del secondo Novecento, quando gli Stati Uniti hanno ribaltato il campo e New York diviene (anche grazie a lei) il luogo primario della produzione, del consumo, ma soprattutto dell’elaborazione culturale, intesa ancora come un’azione critica capace di restituire senso e vitalità a sé stessi e alla società. Un corpo culturale ora profondamente indagato dal premio Pulitzer Benjamin Moser con una biografia, "Sontag. Una vita (Rizzoli, 704 pp., 32 euro)" che mette dei punti fermi attorno alla vicenda esistenziale della grande scrittrice e intellettuale newyorchese che arriva ora in Italia per la traduzione di Rosa Prencipe e Lucilla Rodinò. Il volume, oltre settecento pagine, è anche un accurato affresco di una società americana in forte trasformazione. Susan Sontag anticipa e accompagna questo cambiamento con il suo assiduo lavoro culturale divenendo una componente vitale di New York. La città vive in quegli anni una drammatica crisi economica e sociale, ma al tempo stesso ospita alcuni dei più importanti pensatori, artisti e performer del secondo Novecento. Le relazioni sono esplicitamente relazioni culturali dove il termine culturale può ancora contenere di tutto: sesso, lavoro, amicizia, come anche dure divisioni e fratture insanabili. Alla base di tutto regna l’attività critica come auto trasformazione e come elemento fondante di ogni visione: si nasce critici e si diventa artisti. Susan Sontag è oggi un simbolo di New York, un simbolo in parte trasfigurato di una città (e di una società globale) che sembra confondere la propria cultura con il proprio stile, la durezza del lavoro culturale con la vacua ambizione diretta a un esclusivo quieto vivere.

