“A Gaza conflitto di una brutalità incredibile”. Parla Emir Kusturica

Con le sue canzoni e con i suoi film – su tutti, Papà è in viaggio per affari, Underground, Il tempo dei gitani e Gatto nero, gatto Bianco che gli hanno fatto vincere numerosi premi, tra cui due Palme d’Oro a Cannes – Emir Kusturica è riuscito sempre a coinvolgere una quantità enorme di persone in tutto il mondo, affascinate e curiose di scoprire quelle musiche e quelle storie a cui facevano da sfondo, protagoniste esse stesse di un piacevole “caos danzante” piacevole per l’animo e non solo. Molti di noi non comprendevano quelle parole, ma importava ben poco, perché c’era il ritmo a compensare quella mancanza. Diverso, invece, quando si esprime a parole, in tv o durante un’intervista. È lì, in quei momenti fugaci, che il regista, musicista, attore e scrittore serbo riesce a dividere più che a unire, in alcuni casi persino ad allontanare. Qualche mese fa, ad esempio, se ne uscì con dichiarazioni sul presidente Putin, che lui conosce bene. “Chiamarlo fascista – disse - è una cosa oscena” e altre frasi che se non lo difendevano, in qualche maniera lo giustificavano. “Ho sofferto molto per questo, ma non ci posso fare nulla”, ci dice quando lo incontriamo a Torino, dove è ospite del Festival Radici organizzato dalla Fondazione Circolo dei Lettori e curato da Giuseppe Culicchia. “Il fatto di parlare in quel modo non è legato alla mia intelligenza, ma a un mio modo di essere. Se sento che è giusto dire qualcosa, la dico, ma tutto ovviamente ha un costo. Oggi, ad esempio, non mi fanno più fare film con persone in Occidente. È una punizione, lo so bene, ma non me ne pento. Mi basta chiudere gli occhi per vivere meglio”.

