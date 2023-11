La "felice eccezione" di Israele contro il determinismo, secondo Isaiah Berlin

L'autore nel suo saggio "Le origini di Israele" esplora le difficoltà del far nascere una democrazia in medio oriente nel Ventesimo secolo

"Marxisti tedeschi e bundisti russi”, ministri e uomini di stato delle grandi potenze europee, storici e scienziati politici, quando il sionismo era ancora un’idea, in pochi hanno pensato che fosse davvero possibile creare uno stato dove gli ebrei non fossero più la minoranza. Pochissimi “hanno creduto che avrebbe mai avuto la forza combattiva e l’unità spirituale necessarie per trionfare su un così grande numero di ostacoli”. Lo stato esiste da cinque anni quando Isaiah Berlin scrive queste parole nel saggio "Le origini di Israele" (si trova nella raccolta Il potere delle idee, Adelphi). Passeranno anni e molti eventi, guerre, governi di destra e di sinistra, assassinii di primi ministri, terribili attacchi terroristici, ma la natura di questo testo non invecchia. Il motivo è che i ragionamenti di Berlin mostrano quali fossero, dal punto di vista intellettuale, le eccezionalità di creare un paese, di costruire un nuovo stato, di far nascere una democrazia nel medio oriente nel Ventesimo secolo dopo due conflitti mondiali che avevano ridisegnato i confini dell’area. Un “paese che nasce dai sogni e dalla speranza”, diceva Amos Oz.