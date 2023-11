L'Italia ha tutto per mettersi al passo del clima che cambia. Basta volerlo

Chiudi il rubinetto dell’acqua mentre ti lavi i denti e andrà tutto bene. Fai la doccia invece che il bagno e sì che le risaie di Novara e Vercelli torneranno ad avere tutta l’irrigazione di cui hanno bisogno. Al pensiero moralista e vagamente magico di questi tempi va bene tutto, ogni forma di sacrificio, purché non si guardi alla realtà dei fatti: per risolvere il problema dell’acqua, come molti altre questioni legate al cambiamento del clima, ci vuole una visione politica condivisa che nasca da una valutazione razionale delle nostre priorità. Dimmi che paese vuoi essere e ti dirò come gestire le tue risorse, sembra dirci Giulio Boccaletti, professore a Oxford, direttore del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, tra le massime autorità in materia, dottorato a Princeton e collaboratore di questo giornale. In Siccità-Un paese alla frontiera del clima, il suo ultimo libro, che segue di poco Acqua-Una biografia, Boccaletti riflette sulla terribile alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna a maggio scorso e sul suo opposto, ossia quella siccità che ha fatto riemergere un semicingolato tedesco buttato nel Po durante la Seconda guerra mondiale. Eventi estremi, in grado di suscitare una preoccupazione paralizzante e allarmismo ottuso, ma anche cambiamenti che nella storia ci sono sempre stati e hanno già costretto gli uomini a fare prova della loro dote più nobile, l’ingegno, per costruire dighe e cambiare il corso dei fiumi, come fatto proprio con il Po per salvare Venezia da quello che l’acqua porta con sé, ossia i detriti, il terriccio. Lo stesso che sta mettendo in difficoltà un sistema di dighe che ha ormai in media una sessantina di anni e che, oltre alla manutenzione, ha bisogno di un ripensamento, che però come per tutte le infrastrutture che riguardano la gestione dell’acqua non può essere affidato a autorità locali incapaci di una visione, e soprattutto di un’azione, collettiva.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE