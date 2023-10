Biologia e cultura della paura, l'emozione più antica

Bocca secca e sudorazione aumentata, battito cardiaco e respiro accelerati, motilità intestinale e tensione muscolare, ecco i sintomi fisici della paura. Nessuno vorrebbe mai sperimentarla, ma se così fosse ci sarebbe un’infinità di motivi per desiderarla. Basti pensare a cosa significherebbe camminare in montagna senza che l’improvvisa vista di uno strapiombo causi spavento o, più semplicemente, preparare un esame senza il timore di non riuscire a superarlo. La paura può essere scatenata da un oggetto reale o innescata da un ricordo o da una fantasia ed è un’emozione così poco gradita che si può addirittura temere di provarla. Eppure, essendo un’emozione primaria – assieme a gioia, tristezza, rabbia, disgusto e sorpresa –, la si trova in tutte le culture, qualsiasi persona riesce a riconoscerla sul viso di qualsiasi altra ed è presente nei comportamenti, nelle azioni e nei vissuti umani perché possiede un importante radicamento neurobiologico. Infatti, è nelle profondità dei lobi temporali – la porzione di corteccia cerebrale immediatamente sopra le orecchie – che bisogna andare a cercare per scovare la struttura responsabile di tanto affanno: l’amigdala, dal latino amygdala, mandorla.

