La civiltà che si confronta con la morte è quella che rispetta ogni destino umano

Il racconto biografico "Di cosa è fatta la speranza" di Emmanuel Exitu spiega un nuovo metodo per aiutare i malati incurabili e porta una riflessione sulla concezione di eutanasia del nostro tempo

Nella nostra società la pietà, la partecipazione commossa alle sofferenze altrui, assume una forma mai presa prima: cancellare il dolore con la procurata morte del sofferente. Non che prima siano stati tutti pronti a occuparsi pietosamente delle sofferenze incurabili, ad assistere con amore alle ultime ore, o agli ultimi giorni, dei moribondi: come vedremo, ha prevalso la tendenza a metterli da parte, cercando di dimenticarli. Ma almeno non si progettava di ammazzarli.